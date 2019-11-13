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13.11.19 12:20
В "Артеке" умер второй подросток за осень
"Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", - сказала она, не уточнив статью, по которой возбуждено дело.
По данным СКР, девочка приехала в "Артек" из Махачкалы.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.
Следователи допросят "круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы".
Это уже второй случай смерти отдыхающих из "Артека" за осень.
Как сообщалось, 12-летний мальчик, прибывший 23 сентября на отдых в лагерь по путевке из Санкт-Петербурга, 11 октября был госпитализирован в ялтинскую больницу с предварительным диагнозом "пневмония". Спустя несколько часов ребенок скончался.
Крымские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Они намерены изучить условия отдыха несовершеннолетнего в лагере и дать правовую оценку оказанию медпомощи.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в связи с гибелью ребенка поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в "Артеке". Комиссию по расследованию несчастного случая создало также министерство просвещения России.
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