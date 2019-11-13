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13.11.19 12:26

Школу на 500 мест откроют под Волгоградом в будущем году

© РИА Новости. Алексей Владыкин
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Новая школа на 500 мест откроется в сентябре 2020 года в поселке Степной Россошинского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора.

"Объект возводится по приоритетному региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". Строительство стартовало год назад - в ноябре 2018-го. На сегодняшний день готовность объекта достигла 80%", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день полностью завершены общестроительные работы, на 75% выполнена внутренняя отделка.

В среду строительство школы проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Он осмотрел помещения, где расположатся медицинский блок, столовая, спортивный зал площадью 752 метра. На территории учреждения также предусмотрен современный стадион, зона отдыха для детей.

"Строительство идет с опережением графика, с хорошим качеством, лучшие подходы применяются", - привели в пресс-службе слова Бочарова.

Школа примет первых учеников 1 сентября 2020 года. Учиться в ней будут дети не только поселка Степного, но и соседних поселков: Царицыно, Студено-Яблоновки, Россошек, Красного Пахаря, Новой Надежды.

Глава региона отметил, что открытие новой школы позволит решить острый вопрос обучения во вторую смену.

"В Волгоградской области сегодня порядка 14 тысяч детей - около 5,5% - учатся во вторую смену. И в Россошинском сельском поселении это одна из серьезных проблем: более 40% детей здесь занимаются во вторую смену. В целом по Городищенскому району - больше 20%, как и в Волгограде. Ставим задачу - по окончанию 2024 года выйти в регионе на обучение в одну смену", - подчеркнул губернатор.

Бочаров также поставил задачу организации в Россошинском сельском поселении современного образовательного кластера, куда также будет включен детский сад, под который отдадут старое здание школы.

"Потребность в дошкольных учреждениях в Городищенском районе большая. Поставлена задача - начать подготовку, предпроектные работы по созданию на базе старой школы современного детского сада. Это правильный подход, когда в рамках одной территории мы строим школу и дошкольное учреждение. Мы подготовим в течение этого и 2020 года проектное решение и, начиная с 2021 года, построим здесь детский сад. Получится в Россошках современный образовательный кластер", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что за пять лет в регионе реализованы проекты строительства и реконструкции 48 детских садов, благодаря чему разрешилась проблема очередности среди малышей в возрасте от трех до семи лет. Впервые с советских времен возведены две школы-тысячники в Волгограде и Камышине, введена школа на 340 мест в Палласовском районе. До 2024 года запланировано строительство 25 детских садов - 11 в активной фазе, а также четырех школ в Волгограде, Волжском и Михайловке.

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