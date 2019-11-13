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13.11.19 12:33
Более 180 проблемных новостроек могут достроить в РФ в ближайшее время
"На сегодня Фонд проработал с субъектами предварительное вынесение решения на наш наблюдательный совет по 180 домам в 25 субъектах, что позволит восстановить права порядка 20 тыс. семей, это 1,5 млн кв.м жилья. На это потребуется 25 млрд рублей из компенсационного фонда, 20 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 6 млрд рублей из региональных бюджетов", - сказал Ниденс
Он добавил, что в 27 субъектах РФ уже созданы региональные фонды, которые займутся достройкой проблемных домов.
"По 17 мы уже подписали соглашение с субъектами на общую сумму порядка 4 млрд рублей", - подчеркнул Ниденс.
По его словам, Фонд защиты прав дольщиков вместе с субъектами РФ даст экспертную оценку проблемным домам и оценит целесообразность их достройки или выплаты компенсаций пострадавшим дольщика.
"Мы ожидаем, что по первым выплатам и решениям по завершению строительства решения будут приняты уже на этой неделе", - сказал Ниденс.
Ранее гендиректор фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун сообщил, что соглашения о софинансировании строительства проблемных домов в 25 регионах планируется подписать до конца 2019 года.
Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от договоров долевого участия (ДДУ) по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.
Для финансирования достройки проблемных объектов по поручению президента Владимира Путина в 2019 году правительство РФ выделило Фонду защиты прав дольщиков 16 млрд рублей.
В июне текущего года Госдума и Совет Федерации одобрили пакет законов о долевом строительстве. В частности, один из документов предполагает создание в регионах некоммерческих организаций (НКО) в форме региональных фондов, которые будут достраивать долгострои на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.
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