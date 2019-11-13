Три вице-премьера Крыма ушли в отставку

13.11.19 12:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма на внеочередном заседании в среду согласовал отставку сразу трех заместителей председателя совета министров республики, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Глава республики Сергей Аксенов в установленном порядке внес в Государственной совет проекты постановлений о согласовании освобождения от должности следующих заместителей председателя совета министров: Ларисы Опанасюк, Аллы Пашкуновой и Дмитрия Полонского", - сказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Все трое вице-премьеров работали в правительстве Крыма с 2014 года. Полонский курировал внутреннюю политику и работу СМИ, Пашкунова отвечала за социальный блок, Опанасюк руководила аппаратом совета министров.

Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, Полонский принял предложение возглавить инвестиционную компанию, что является "фактически повышением". Кроме того, он станет советником руководителя региона. О профессиональных планах Пашкуновой и Опанасюк не сообщалось.

Правительство Крыма сложило полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики. Как заявлял Аксенов, новый состав будет сформирован до конца 2019 года, до этого чиновники работают в статусе исполняющих обязанности.

На двух предыдущих заседаниях Госсовет согласовал назначение восьми вице-премьеров: шесть из них занимали аналогичные посты до выборов главы, двое являлись министрами и получили совмещенные должности.