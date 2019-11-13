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13.11.19 12:48
Более 130 иностранных делегаций пригласят на форум "Армия-2020"
"Для обеспечения международной составляющей форума организована работа по приглашению более 130 официальных зарубежных делегаций и предприятий промышленности", - сказал Попов на заседании оргкомитета форума.
"Прорабатывается вопрос по участию пилотажных групп иностранных государств", - добавил он.
Он отметил, что в следующем году особенностями форума станут демонстрация специализированных программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, тематическая выставка "Победа", посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, представление проектов технополиса "Эра", а также формирование фан-зон для болельщиков армейских игр.
По его словам, планируется обширная научно-деловая программа.
"Одним из ее ключевых мероприятий станет круглый стол на тему "Искусственный интеллект", - пояснил Попов.
Также он рассказал, что организована разработка гимна форума и его официального символа, продолжается работа по развитию транспортной доступности парка "Патриот".
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