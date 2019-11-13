Вторая волна паводка ожидается в Костромской области

13.11.19 12:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Костромской области предупредили население о подъеме воды в реках и второй волне паводка, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ухудшение гидрологической обстановки произойдет в связи с теплой погодой и осадками.

В обладминистрации уточнили, что уже зафиксирован подъем воды в городе Солигаличе, через сутки уровень воды снова может подняться в Буе.

На сайте ГУ МЧС по Костромской области сказано, что на реке Кострома у населенного пункта Гнездиково в Солигаличском районе уровень воды составляет 272 см (+83 за сутки).

Пресс-служба ведомства предупредила, что при сохранении отрицательной динамики роста уровня воды в ближайшие двое суток на реке Кострома возможно повторное подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Дятлово Солигаличского района.

Кроме того, на реке Нея у одноименного населенного пункта в Нейском районе уровень воды составляет 192 см (+118 за сутки). Сохраняется угроза подтопления пяти приусадебных участков.

Режим ЧС в связи с паводком введен в Солигаличе, решается вопрос о введении режима ЧС в Парфеньево, Нее, а также в Костромском районе.

Силы и средства приведены в режим повышенной готовности.

Спасатели и власти проводят обход населения, чьи дома расположены в зоне подтопления. Жителей предупреждают о второй волне паводка, спрашивают о необходимости эвакуации.

Ранее сообщалось, что от первой волны паводка пострадали Буйский, Солигаличский, Павинский, Чухломский, Пыщугский и Парфеньевский муниципальные районы. В некоторых районах подтопило жилые дома и придомовые территории.

Паводок также послужил причиной нарушения транспортного сообщения между восьми населенными пунктами.