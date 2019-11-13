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13.11.19 12:53
Вторая волна паводка ожидается в Костромской области
Ухудшение гидрологической обстановки произойдет в связи с теплой погодой и осадками.
В обладминистрации уточнили, что уже зафиксирован подъем воды в городе Солигаличе, через сутки уровень воды снова может подняться в Буе.
На сайте ГУ МЧС по Костромской области сказано, что на реке Кострома у населенного пункта Гнездиково в Солигаличском районе уровень воды составляет 272 см (+83 за сутки).
Пресс-служба ведомства предупредила, что при сохранении отрицательной динамики роста уровня воды в ближайшие двое суток на реке Кострома возможно повторное подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Дятлово Солигаличского района.
Кроме того, на реке Нея у одноименного населенного пункта в Нейском районе уровень воды составляет 192 см (+118 за сутки). Сохраняется угроза подтопления пяти приусадебных участков.
Режим ЧС в связи с паводком введен в Солигаличе, решается вопрос о введении режима ЧС в Парфеньево, Нее, а также в Костромском районе.
Силы и средства приведены в режим повышенной готовности.
Спасатели и власти проводят обход населения, чьи дома расположены в зоне подтопления. Жителей предупреждают о второй волне паводка, спрашивают о необходимости эвакуации.
Ранее сообщалось, что от первой волны паводка пострадали Буйский, Солигаличский, Павинский, Чухломский, Пыщугский и Парфеньевский муниципальные районы. В некоторых районах подтопило жилые дома и придомовые территории.
Паводок также послужил причиной нарушения транспортного сообщения между восьми населенными пунктами.
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