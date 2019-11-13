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13.11.19 13:03

Ульяновская область хочет открыть торговые хабы на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии

© РИА Новости. Павел Лисицын
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область, открывшая экспортный торговый хаб в Чехии, планирует создать подобные хабы на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области со ссылкой на главу региона Сергея Морозова.

"Для повышения интенсивности экспортных потоков мы создали торговый хаб в Чешской республике. Теперь ульяновские предприятия могут реализовывать на территории Европейского Союза уже растаможенную, доставленную до покупателя продукцию, что в значительной мере увеличивает ее конкурентоспособность. (...) В дальнейшем планируем запустить аналогичные хабы на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Морозов на XIV Национальном Конгрессе "Модернизация промышленности России: Приоритеты развития".

Торгово-логистический хаб предусматривает создание и обеспечение инфраструктуры, необходимой для транспортировки, складского хранения, продвижения товаров из Ульяновской области в приоритетных странах агентами и дистрибуторами, через эту площадку осуществляется поиск партнеров для предприятий, проводятся переговоры между региональным бизнесом и иностранными компаниями, продвигаются региональные бренды, оказывается помощь компаниям в открытии собственных представительств за рубежом и создание совместных проектов на территории другого государства. На первом этапе резидентами хаба в Чехии стали десять предприятий ульяновского региона, говорится в сообщении.

Говоря об инструментах для реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", Морозов также отметил важность создания на территории региона зоны свободной торговли. "Всё это будет работать на достижение целей, обозначенных в рамках приоритетных нацпроектов, в том числе, в сфере экспорта и строительства транспортно-логистической инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин отметил эффективность работы региона в сфере развития несырьевого экспорта.

"По разнообразию промышленных предприятий редкий субъект России может сравниться с Ульяновской областью, и дело не в наличии индустриальных парков и особых экономических зон, а в том, что это работает эффективно", - цитирует Курочкина пресс-служба.

По данным пресс-службы, за 8 месяцев 2019 года Ульяновская область увеличила объем экспорта в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $620 млн. Сегодня продукцию на внешний рынок поставляют 119 ульяновских компаний, причем, девять из них начали отгружать свою продукцию впервые в этом году.

Ульяновская область к 2024 году рассчитывает вдвое увеличить число экспортеров продукции. Ожидается, что объем экспорта услуг возрастет до $280 млн, экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров - до $750 млн, объем экспорта продукции АПК - до $72 млн.

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