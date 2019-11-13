Почта России за 9 месяцев 2019г. утроила выручку через цифровые каналы

13.11.19 13:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС – Цифровые сервисы АО "Почта России" за 9 месяцев 2019 года принесли компании более 9 млрд рублей выручки, сообщает пресс-служба Почты России.

"Выручка Почты России через цифровые каналы за 9 месяцев 2019 года увеличилась на 237% и составила 9,1 миллиарда рублей по сравнению с 2,7 миллиардами рублей за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Наиболее доходными стали сервис отправки писем и посылок otpravka.pochta.ru – ежедневно приносит компании 330 млн рублей, сервис Электронных заказных писем (ЭЗП) и сайт pochta.ru.

Кроме того, в октябре пользователи pochta.ru оформили и сдали в отделения более 1 млн отправлений за месяц, или более 10% от всех отправлений, сданных за этот период.

"Растущая онлайн активность пользователей и популярность сервисов в электронном виде являются главными драйверами развития наших цифровых каналов. Ежемесячно они генерируют для компании выручку в размере 2 млрд рублей, а также создают устойчивый трафик посещения сайта в 20 млн человек", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергей Емельченков.

АО "Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно принимает более 2,5 млрд писем, обрабатывает порядка 433 млн посылок. Ежегодный объем транзакций через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).

Выручка компании от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12,2 млрд рублей и составила 190,43 млрд рублей (по сравнению со 178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.