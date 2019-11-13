Допрегулирование СМИ-"иноагентов" не будет использоваться против блогеров и публицистов

13.11.19 13:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Законопроект о дополнительном регулировании СМИ-"иноагентов" не касается блогеров и российских публицистов, заявил глава Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин.

"Я еще раз хочу обратить внимание в связи с тем, что появляется информация, что этот закон будет использоваться против блогеров, российских публицистов. Нет, коллеги, речь (об этом) не идет", - сказал Левин на заседании комитета в среду.

"И принципы закона, и инициатива его появления - это создание в нашем законодательстве, которые уже существуют в зарубежном законодательстве, чтобы мы имели возможность на ответную реакцию на подобного рода действия в зарубежных государствах на подобного рода действия в отношении российских СМИ", - пояснил он.

Левин подчеркнул, что действие закона будет "максимально избирательным".

Ранее комитет одобрил ко второму чтению законопроект, вводящий дополнительное регулирование СМИ-"иноагентов".

Глава комитета также отметил, что, условно говоря, "репоста" информации иностранного СМИ-"иноагента" недостаточно для признания интернет-пользователя иноагентом, так как необходимо также получение от него финансирования. "Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия - финансирования блогера иностранным агентом, то, соответственно, это не является причиной того, чтобы этот блогер стал иностранным агентом", - сказал Левин.

Глава комитета отметил, что речь ни в коем случае не идет об ограничении свободы слова и информации.

"Если кто-то занимает по тому или иному вопросу оппозиционную позицию, ему нравятся публикации, которые критикуют власти, или подобного рода высказывания, мы никаких образом свободу слова и свободу распространения информации данным законом не ограничиваем. Пожалуйста - вы можете это публиковать и делиться своим мнением, никаким образом ограничивать свободу высказывания мнения и распространения информации здесь закон не использует", - сказал Левин.

"Речь идет об узком круге лиц, которые именно получают финансирование и сотрудничают с иностранными агентами", - подчеркнул Левин.