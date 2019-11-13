Большинство подмосковных школьников не сталкивались с травлей

13.11.19 13:43

© РИА Новости. Владимир Песня

13 ноября. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье подведены результаты опроса, посвященного конфликтам в школе, проведенного аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

"76% подростков сказали, что никогда не наблюдали в своих коллективах ситуации, в которых сверстники заставляли бы кого-то совершать действия, унижающие достоинство, или искусственно бы создавали неприятные или опасные ситуации, а почти 67% опрошенных - лично никогда не сталкивались с буллингом в социальных сетях", - отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Между тем, почти 37% школьников сообщили, что постоянно или часто становятся свидетелями того, как в их коллективах высмеивают особенности кого-то из ребят (внешность, одежда, поведение, привычки и т.д.), чуть менее 14% сообщили, что сами постоянно подвергаются насмешкам.

"Почти 33% опрошенных детей сообщили, что в классах постоянно или часто обзывают кого-то обидными словами или угрожают, 15% - признались, что сами испытывали подобное на себе", - отметила Мишонова.

С этим согласились чуть больше 10% участвовавших в опросе педагогов, между тем 89,9% указали, что такие ситуацию случаются в коллективах редко или никогда.

На вопрос о том, каким образом педагоги разрешают возникающие конфликтные ситуации, большинство (почти 65%) ответили, что пытаются помирить ребят сами, беседуют, проводят тематические классные часы и т.д.; почти 30% - прибегают в таких случаях к помощи руководства школы, психолога, социального педагога, родителей; чуть больше 5% - считаю, что все проблемы идут из семьи.

Опросники для педагогов и учащихся были разработаны экспертами Академии социального управления специально в рамках реализации проекта Уполномоченного по правам ребенка в Московской области "Бесконфликтная школа". В общей сложности в опросе, который проводился на Школьном портале Московской области 17-31 октября, приняли участие почти 19 тысяч человек: более 5,6 тысяч педагогов и 13,3 тысячи учащихся подмосковных школ.