Государственные музеи Ярославской области в 2019г посетили 1,8 млн человек

13.11.19 13:54

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственные музеи Ярославской области за девять месяцев текущего года посетили 1,8 млн человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Самыми популярными среди туристов остаются музейные фестивали, например, фестиваль колокольной музыки "Преображение" в Ярославском музее-заповеднике, праздник поэзии в Карабихе, "Ростовское действо" и другие.

В пресс-службе добавили, что горожане и туристы с удовольствием посещают выставки с участием нескольких музеев.

По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, власти поставили перед собой задачу максимально информировать местных жителей и гостей города о новых музейных продуктах, что поможет в будущем увеличить число посетителей экспозиций.

"По итогам реализации нацпроекта "Культура" по музейному направлению планируем выйти на рост посещений к 2025 году на 18%, или более чем на 2,5 млн человек", - приводятся в сообщении слова Авдеева.