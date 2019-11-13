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13.11.19 13:54
Государственные музеи Ярославской области в 2019г посетили 1,8 млн человек
Самыми популярными среди туристов остаются музейные фестивали, например, фестиваль колокольной музыки "Преображение" в Ярославском музее-заповеднике, праздник поэзии в Карабихе, "Ростовское действо" и другие.
В пресс-службе добавили, что горожане и туристы с удовольствием посещают выставки с участием нескольких музеев.
По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, власти поставили перед собой задачу максимально информировать местных жителей и гостей города о новых музейных продуктах, что поможет в будущем увеличить число посетителей экспозиций.
"По итогам реализации нацпроекта "Культура" по музейному направлению планируем выйти на рост посещений к 2025 году на 18%, или более чем на 2,5 млн человек", - приводятся в сообщении слова Авдеева.
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