Поставщик питания оштрафован после вспышки кишечной инфекции в нижегородской школе

13.11.19 13:58

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Три протокола об административном правонарушении составлены после массового заболевания кишечной инфекцией в школе N47 Нижнего Новгорода.

Управление Роспотребнадзора в Нижегородской области сообщает в среду, что, в частности, протокол по ст. 6.6. КоАП (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) составлен на муниципальный "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ) - предприятие, осуществляющее деятельность по организации питания в школе. Сумма штрафа составила 35 тыс. рублей.

Также на 5 тыс. рублей был оштрафован завпроизводством предприятия, на 3 тыс. рублей - директор школы, где произошла вспышка инфекции.

"Кроме того, материалы расследования переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о заболевших учениках школы N47 Нижнего Новгорода стала поступать с 11 октября. Всего заболели 26 человек, часть из них госпитализирована.

Учебный процесс в школе был приостановлен.

Причинами массового заболевания стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил работниками пищеблока.