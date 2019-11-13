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13.11.19 13:58
Поставщик питания оштрафован после вспышки кишечной инфекции в нижегородской школе
Управление Роспотребнадзора в Нижегородской области сообщает в среду, что, в частности, протокол по ст. 6.6. КоАП (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) составлен на муниципальный "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ) - предприятие, осуществляющее деятельность по организации питания в школе. Сумма штрафа составила 35 тыс. рублей.
Также на 5 тыс. рублей был оштрафован завпроизводством предприятия, на 3 тыс. рублей - директор школы, где произошла вспышка инфекции.
"Кроме того, материалы расследования переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, информация о заболевших учениках школы N47 Нижнего Новгорода стала поступать с 11 октября. Всего заболели 26 человек, часть из них госпитализирована.
Учебный процесс в школе был приостановлен.
Причинами массового заболевания стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил работниками пищеблока.
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