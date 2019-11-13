Володин отметил низкую эффективность федеральных адресных инвестиционных программ

13.11.19 14:03

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Госдумы в среду обратил внимание депутатов и первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова на низкую эффективность выполнения федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП).

"Может быть нам в постановлении (о принятии бюджета - ИФ) правильно было бы взять и отметить, что ряд министерств неэффективно работают. Почему у нас с вами вот такое исполнение по ФАИПам, почему у нас проблемы с ростом экономики в регионах, давайте посмотрим это чрез призму, в том числе, ответственной работы профильных министерств. Возможно, выйдем на то, чтобы обратиться в правительство с просьбой, чтобы ряд министерств, которые эту работу делают неэффективно, работали более профессионально", - сказал спикер в ходе обсуждения поправок в бюджет текущего года.

Спикер предложил совместно с правительством и Минфином выработать совместное решение. "Да, в свое время исходя из вызовов, которые были, ушли от того, чтобы рассматривать ФАИП, ее вынесли из бюджета. Это было принято, когда кризис был в экономике, необходимо было принимать оперативное решение, но это не значит, что оно должно уходить из тем парламентского контроля", - подчеркнул Володин.

Ране глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил правительству рассмотреть возможность передачи полномочий по утверждению федеральных адресных инвестиционным программ от Минэкономразвития на уровень закона о бюджете. "У нас с вами до 2009 года ФАИП утверждался законом о бюджете. Я специально посмотрел данные о том, какое было исполнение ФАИПа в предшествующие годы, тогда, когда ФАИП утверждался законом о бюджете: 99,5-99,6%. Мы провели десятилетний эксперимент, эксперимент над собственной страной. За это время мы получили 12,5 тыс. незавершенных объектов и выброшенные на ветер, закопанные в землю сотни миллиардов рублей", - заявил глава комитета.

Проект федеральной адресной инвестиционной программы в настоящее время формируется министерством экономического развития РФ в соответствии с разрабатываемыми им методическими указаниями.