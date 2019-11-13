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13.11.19 14:16

Начальник ростовского главка ФСИН и его замы задержаны по подозрению в разглашении гостайны

Фото с сайта ГУФСИН по Ростовской области
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями. Ему пока инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну", - сказал Максименко в ответ на соответствующий вопрос.

"Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи (УК РФ), связанные с коррупцией", - сказал замглавы ФСИН.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" об обысках в кабинетах Даххаева и двух его заместителей в рамках расследования уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Максименко подчеркнул, что генерал Даххаев и его подчиненные были задержаны оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ФСИН.

"К большому сожалению, иногда получается так, что наши сотрудники и вообще любые госслужащие, с целью наживы и дополнительного заработка начинают заниматься коммерческими проектами в свою пользу, в свой карман", - сказал Максименко.

Он порекомендовал "всем, кому мало зарплаты и кто хочет быстро обогатиться, снимать с себя погоны, форму и идти работать в коммерческие структуры".

"Деятельность государственного служащего и коммерция несовместимы по своей сути. Поэтому рано или поздно все, кто выбирает такой путь - получит оценку следственных и правоохранительных органов", - сказал замдиректора ведомства.

Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ФСИН указом президента РФ от 5 июля прошлого года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Ранее проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замминистра МВД республики. Награжден орденом "Мужества" и именным огнестрельным оружием.

До прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности. В мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Ральников по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей. Он обвиняется по разным частям ст.290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в крупных и особо крупных размерах).

В начале июля 2017 года с поста начальника регионального ГУФСИН был уволен предшественник Даххаева - Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов, будучи неизлечимо больным, скончался в СИЗО.

В конце октября 2019 года дело в отношении Ральникова направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

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