Центр самбо построят в московских "Лужниках" в 2021 году

13.11.19 14:36

© РИА Новости. Виктор Толочко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Строительство центра самбо на территории "Лужников" в Москве будет закончено к ноябрю 2021 года, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы обсудили строительство большого стадиона в Лужниках. Уже выделена площадка, мы ее осмотрели, и в 2021 году у россиян появится крупный центр самбо в Лужниках", - сказала Голодец журналистам в среду.

На заседании оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо, Голодец отметила, что намерена обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой завершить строительство центра к 16 ноября, когда отмечается Всероссийский день самбо.

Вице-премьер выразила надежду, что в 2021 году чемпионат мира по самбо пройдет в Москве.

"Нам бы очень хотелось принять чемпионат мира в 2021 году, это не просто исторически наш вид спорта, но и наша команда продолжает нас радовать. Ребята на последнем чемпионате мира выиграли 20 золотых медалей. Этот вид спорта интересен и международному сообществу, этот интерес растет год от года. Последний чемпионат мира в Южной Корее посмотрели в более чем 60 странах в прямом эфире, зрительская аудитория составила около миллиона человек", - сообщила Голодец.

Накануне в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS) "Интерфаксу" сообщили, что первенство мира в 2021 году может принять Москва.

Российские самбисты заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата мира 2019 года. На счету россиян 20 золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали.