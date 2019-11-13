Старшеклассники КЧР ответят на вопросы о своих интересах на "школьном" референдуме

13.11.19 14:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Наиболее актуальные вопросы по социальной жизни учащихся старших классов станут главной темой общереспубликанского референдума среди школьников, который состоится в Карачаево-Черкесии.

"Референдум пройдет 17 декабря. В бюллетень для голосования войдут наиболее актуальные вопросы, охватывающие социальную жизнедеятельность учащихся, в том числе из интересы и увлечения. Причем вопросы будут сформулированы так, чтобы исключить возможность множественного толкования, на них можно будет дать только однозначный ответ", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник избиркома КЧР.

Он отметил, что школьный референдум позволит учесть потребности и интересы учащихся в будущем.