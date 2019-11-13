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13.11.19 14:56

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Спрос на вторичном рынке Москвы за год снизился на треть, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"На протяжении этого года отмечалось ежемесячное снижение спроса в сегменте, выраженного во внесенных авансах, по отношению к аналогичным периодам 2018-го (за исключением февраля). Минимального значения этот разрыв достиг в июле (-7%), максимального - в июне (-40%). Нынешние сентябрь и октябрь вписываются в эту картину - с точки зрения покупательской активности они на 25% и 30% соответственно уступают тем же месяцам предыдущего года. При этом по числу авансовых платежей минувший октябрь оказался на 27% результативнее сентября", - говорят эксперты компании.

Она отмечают, что отрицательная годовая коррекция спроса имеет ряд причин. Во-первых, осенью 2018-го покупательская активность находилась на аномально высоком уровне. Во-вторых, в текущем году традиционно высокий спрос в осенние месяцы не проявился. Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.

При этом объем предложения на вторичном рынке Москвы не увеличивается, а напротив, уменьшается - на 7,9% по отношению к октябрю прошлого года. Одна из причин заключается в том, что на "вторичке" столицы сейчас не ожидается падения цен и потенциальные продавцы жилья в условиях экономической неопределенности не спешат выходить на сделку.

Кроме того, рост ставок по банковским депозитам лишил сегмент заметной части покупателей из категории консервативных инвесторов (в относительных значениях их доля сократилась в четыре раза за год). Сегодня консервирует свои накопления в недвижимости наиболее консервативная часть инвесторов.

При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшей перспективе численность консервативных инвесторов на "вторичке" Москвы снова возрастет. Связано это с очередным витком сокращения как ключевой ставки ЦБ, так и ставок по банковским вкладам. Кроме того, на столичном рынке недвижимости в целом есть предпосылки к повышению доходности арендного бизнеса: если в этом феврале минимальная ставка найма квартиры находилась на отметке 20 тыс. рублей в месяц, то в сентябре она поднялась до 23 тыс. рублей, а к настоящему моменту - до 25 тыс. рублей.

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