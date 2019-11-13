Реконструкция аэровокзала Салехарда увеличит его пропускную способность в 1,7 раза

13.11.19 15:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) намерены в 2020 году начать реконструкцию аэровокзала Салехарда, работы планируется проводить за счет регионального бюджета, но не исключены и другие варианты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Пока речь идет о средствах окружного бюджета. Однако у округа уже есть опыт работы с концессионными соглашениями при реконструкции аэропорта в Новом Уренгое", - отметили в пресс-службе.

Примерная стоимость строительства станет известна после того, как будут утверждены основные конструктивные показатели и планировочные решения. Обоснование стоимости проекта пройдет государственную экспертизу.

По результатам реконструкции пропускная способность аэровокзала увеличится с 120 пассажиров в час в настоящее время до 200 пассажиров в час (рост в 1,7 раза).

Предполагается, что существующее здание будет модернизировано, к нему пристроят два дополнительных боковых помещения, оснастят современными пожарной и охранной системами.

Как сообщалось, ведется разработка проектно-сметной документации на строительство двух зданий, где будут располагаться зоны прилета и вылета пассажиров.

Аэропорт Салехарда на 100% принадлежит ЯНАО. Согласно данным на сайте аэропорта, в прошлом году был выполнен первый этап ремонта взлетно-посадочной полосы, в рамках которого заменено 16% ее искусственного покрытия. Продолжение работ запланировано на 2019-2021 годы. Планируется строительство базы хранения специальной техники в комплексе с административными зданиями, реконструкция светосигнальной системы аэродрома.

Также сообщалось, что в январе 2018 года ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова" Виктора Вексельберга) победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Объекты аэропорта переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа. Предполагается, что "Уренгойаэроинвест" вложит в реконструкцию 7,223 млрд рублей. В результате первого этапа реконструкции пропускная способность аэропорта вырастет с текущего показателя 150-200 человек в час до 800, аэропорт сможет принимать все типы среднемагистральных пассажирских самолетов.

Соглашение предусматривает второй этап реконструкции, который будет реализован, если пассажиропоток достигнет показателя 1,45 млн человек в год. На этом этапе предполагается создание международного терминала, увеличение пропускной способности до 1,2 тыс. человек в час, а также удлинение взлетно-посадочной полосы до 3 км.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. 100% акций аэропорта принадлежит департаменту имущественных отношений округа.