Значительные запасы зерна и высокие цены на него в РФ снижают экспортный потенциал регионов – власти Ростовской области

13.11.19 15:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Значительные запасы зерна у сельхозтоваропроизводителей и высокие цены на него в России снижают экспортный потенциал регионов, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров на совещании по вопросам взаимодействия экспортеров и производителей зерна.

Эти факторы, по его словам, а также снижение цен на зерно на мировом рынке, большие площади посевов озимых в регионе под урожай 2020 года - должны побудить аграриев выстраивать грамотную политику в реализации зерновых.

В настоящее время внутренние цены на зерно в России - высокие, и не только на юге, в Ростовской области - экспортноориентированном регионе, но и в Центральной России, где высок спрос со стороны переработчиков, комбикормовых заводов. Но если в прошлом году запасы на перерабатывающих предприятиях, в том числе, элеваторах были выше, чем у сельхозтоваропроизводителей, то в этом году ситуация изменилась.

Так, в Ростовской области на 1 октября запасы зерна составляли 2,9 млн тонн, из них у сельхозтоваропроизводителей - 2 млн тонн, что почти на 20% больше, чем на алогичную дату прошлого года. Запасы на заготовительных предприятиях и на элеваторах составляли 0,9 млн тонн, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

Сельхозтоваропроизводители держат зерно у себя, не продают его экспортерам, а экспортеры, в свою очередь, закрывают имеющиеся контракты и не могут заключать новые. При этом цены на внешнем рынке снижаются с учетом хорошего урожая в Европе, выхода на мировой рынок стран, которые ранее активно не экспортировали зерно.

"Однако мы должны понимать, что те тендеры на поставку зерна, которые выигрывают экспортеры сегодня, - это поставки на перспективу, то есть, на несколько месяцев вперед, и если эти тендеры проигрываются сейчас, значит, экспорта в перспективе может не быть. Мировой спрос ограничен, и пока российское зерно находится в России, на мировом рынке его замещает зерно из других государств. Вернуться потом на рынок будет очень сложно", - резюмировал Гончаров.

Он также сообщил, что в этом году хозяйства Ростовской области увеличили площадь посевов озимой пшеницы на 120 тыс. га (всего засеяно 2,722 млн га).

"Наша задача - не потерять рынки и получить оптимальную цену на пшеницу как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для этого у нас должно быть выработано взаимодействие между экспортерами и производителями сельхозпродукции", - добавил Гончаров.