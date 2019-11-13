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13.11.19 15:33
Семья из челябинского Усть-Катава 10 лет скрывала детей
"Сейчас мы разбираемся в деталях. Совершенно очевидно, что имелся сбой системы межведомственного взаимодействия, когда каждая служба в отдельности не придала значения ситуации", - сказал Гехт.
В частности, по ее сведениям, есть вопросы ко всем службам, которые "проявили равнодушие и безразличие" к семье.
"Есть вопросы, почему в 2009 году миграционная служба оформила гражданство России для матери, но не оформила на детей. Сейчас эти документы оформляются. Почему школа равнодушно отнеслась к тому, что девочка перестала ее посещать, тем более, что они знали о младшем брате, что есть еще дети в семье. То же самое медицина. В 2011 году прекратилось (по заявлению матери об отъезде семьи - ИФ) медицинское наблюдение за детьми и никакого повторного патронажа не было", - пояснила первый вице-губернатор.
Она также добавила, что медики предполагают, что мать детей "очевидно страдала паранойей", но она не обращалась за помощью к врачам и не стояла на учете у психиатров.
Вместе с тем, она отметила, что органы власти не получали никаких подозрительных сигналов об этой семье, мать детей производила на всех впечатление вполне благополучной женщины.
"Надо понимать, что поводом для вторжения социальных служб в частную жизнь семьи являются какие-то сигналы со стороны - от соседей, медиков, полиции, педагогов. Но таких сигналов не было. В связи с этим встает вопрос, что должна быть какая-то участковая социальная работа, что социальный работник должен быть прикреплен к определенному жилому участку и знать, в том числе через общение с соседями, кто и как тут проживает", - сказал Гехт.
Она добавила, что эта технология будет отрабатываться в регионе со следующего года.
Также, по ее словам, в отношении компетентности должностных лиц муниципалитета сделаны "соответствующие выводы".
"Точно было отсутствие алгоритма взаимодействия различных служб на уровне муниципалитета. Мы будем сейчас со всеми муниципалитетам об этом говорить и такой алгоритм отрабатывать, чтобы избегать в дальнейшем подобных ситуаций", - уточнила чиновница.
Ранее сообщалось, что в частном доме с матерью постоянно проживали 20-летняя и 11-летняя дочери, а также 15-летний сын. За 11 лет они ни разу не выходили за пределы двора, а в начале ноября убежали из дома.
Детей нашла полиция и передала соцслужбам. Власти решают вопрос с опекой над детьми.
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