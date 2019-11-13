Чемпионат по изготовлению строганины пройдет на Ямале

13.11.19 15:40

© РИА Новости. Игорь Михалев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Гастрономический фестиваль-конкурс "Ямальская строганина 2019", участники которого презентуют блюда национальной кухни Крайнего Севера, состоится 20-21 декабря в селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

На фестивале будет продемонстрирован процесс изготовления строганины из сырого оленьего мяса и сырой рыбы.

"Сразу два чемпиона по созданию лучшей строганины из оленьего мяса и рыбы получат кубки главы Ямальского района и сертификаты на 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и ярмарку, покататься на оленьих упряжках и попробовать конкурсные блюда.

Добраться от Салехарда до Яр-Сале можно на вертолете или по зимнику на треколе (вездеходе).