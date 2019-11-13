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13.11.19 15:44
Уголовное дело возбуждено по факту смерти курсанта тюменского военного училища от менингита
Уголовное дело расследуется по ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Установлено, что вечером 7 ноября курсант обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Медсестра нормализовала температуру и направила молодого человека в подразделение.
На следующий день курсант вновь обратился к врачам, и после осмотра его госпитализировали в больницу, где он скончался через несколько часов.
Ранее сообщалось, что 8 ноября в одной из больниц областного центра от менингококковой инфекции умер курсант ТВВИКУ.
Для наблюдения медиков в инфекционное отделение было госпитализировано более 20 сокурсников скончавшегося курсанта. По словам медиков, это - профилактическая мера, у них разные диагнозы - ангина и ОРВИ.
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