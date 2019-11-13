Уголовное дело возбуждено по факту смерти курсанта тюменского военного училища от менингита

13.11.19 15:44

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

13 ноября. Interfax-Russia.ru - В военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону возбуждено уголовное дело в связи со смертью курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщается в среду на сайте ведомства.

Уголовное дело расследуется по ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).

Установлено, что вечером 7 ноября курсант обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Медсестра нормализовала температуру и направила молодого человека в подразделение.

На следующий день курсант вновь обратился к врачам, и после осмотра его госпитализировали в больницу, где он скончался через несколько часов.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в одной из больниц областного центра от менингококковой инфекции умер курсант ТВВИКУ.

Для наблюдения медиков в инфекционное отделение было госпитализировано более 20 сокурсников скончавшегося курсанта. По словам медиков, это - профилактическая мера, у них разные диагнозы - ангина и ОРВИ.