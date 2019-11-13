Мосгордума предлагают снизить стоимость патента для индивидуальных программистов до 60 тыс. рублей

13.11.19 15:48

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мосгордумы предлагают разработать поправку, предусматривающую снижение стоимости патента для индивидуальных программистов с 300 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.

"Если мы говорим про индивидуального программиста, который работает один, сам на себя где-то в коворкинге, есть предложение, чтобы этот патент для него стоил вменяемых денег. Для того чтобы эта мера была стимулирующей - это должно быть 60 тысяч рублей в год плюс официальные взносы. Это подталкивает людей выходить из тени",- сообщил журналистам в среду депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

По его словам, этот патент предлагается только тем программистам, которые работают без наемных работников и выполняют заказы для юридических лиц.

Головченко отметил, что депутаты намерены разработать данную поправку.

"Мы с коллегами сделали предложение и услышали положительный отклик исполнительной власти. Дальше будем разрабатывать дорожную карту",- сказал он.

Как отметил депутат, в настоящее время стоимость патента в Москве составляет 300 тысяч рублей, без учёта того, есть ли у программиста наемные сотрудники или нет.

"В Московской области, если вы работаете сам на себя, вы оплачиваете всего 11 тысяч 687 рублей в год, если количество сотрудников от 1 до 3, то платите от 47 тыс. рублей до 63 тыс. В Калужской области патент стоит 36 тыс. руб., если работаете сами на себя",- сказал Головченко.

При этом депутат сообщил, что средняя зарплата программиста в Москве 135 тыс. рублей, а в целом по России - 108.