Поиски останков аспирантки Ещенко ограничены Мойкой

13.11.19 15:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Водолазы поисково-спасательного отряда МЧС северной столицы продолжают поиски останков аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, убитой своим сожителем Олегом Соколовым.

"Работают две единицы техники, поиски проходят в районе Мойки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС в среду.

В свою очередь в пресс-службе городского управления СКР "Интерфаксу" подтвердили, что к настоящему моменту найдены не все останки, поиски продолжаются.

Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. По словам Соколова, убийство произошло в ходе ссоры, изначально девушка напала на него с ножом. Обвиняемый сообщил, что Ещенко ревновала к его детям от другого брака.

Для сокрытия трупа теперь уже экс-доцент СПбГУ Соколов через день решил расчленить труп убитой и выбросить останки в Мойку. 63-летнего Соколова задержали 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Было возбуждено дело об убийстве. Соколов арестован.

Спасатели Петербурга ищут останки девушки пятый день. Как сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, при обыске у историка дома обнаружили только голову жертвы. Другие останки были обнаружены в понедельник в реке Екатерингофке, куда их, вероятно, отнесло течением.