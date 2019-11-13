Глава Минприроды считает, что мусорная реформа в РФ идет неплохими темпами

13.11.19 16:19

© РИА Новости. Сергей Ермохин

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Мусорная реформа идет в целом по России неплохими темпами, однако у некоторых региональных операторов к концу текущего года могут возникнуть финансовые проблемы, которые им помогут решить местные власти или федеральный центр, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Мы, безусловно, имеем (некоторых - ИФ) регоператоров, которые взялись за эту реформу, не имея достаточно оборотных средств и не оценив свои силы. К концу года, думаю, 16-20 субъектов мы увидим, которые будут иметь регоператора, которому понадобится финансовая поддержка. Субъекты это понимают. Если мощности субъекта не хватит, федеральный центр всегда к этому подключится", - сказал министр журналистам в Симферополе в среду.

"Реформа в общем стартовала, она идет неплохими темпами, в следующем году российский экологический оператор ППК подключится к финансированию и строительству объектов переработки по новой общей федеральной схеме", - отметил Кобылкин.

При этом он назвал назвал начатую в России реформу "непростой".

"Может быть, одна из самых сложных (реформ - ИФ). Реформировать можно то, что раньше было. Практически это направление не было развито. Мы создаем новую отрасль. Мы должны это понимать. При создании новой отрасли важно не ошибиться при первых шагах", - сказал министр.

"То, что мы хотели получить: единую федеральную схему обращения с отходами - в этом году мы ее получим, это региональных операторов, это субъекты, который каждый по своему движутся в этой реформе. На плечи губернаторов - огромная нагрузка, большие затраты на многие субъекты Российской Федерации, но мы возложили эту миссию, они сегодня с ней справляются. Где-то, может быть, с разными скоростями, но точно движемся в одном направлении", - заявил Кобылкин.

Между тем, первый замглавы Минприроды Денис Храмов на заседании комитетов Госдумы, посвященном мусорной реформе, высказал мнение, что после уточнения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) региональные операторы смогут устанавливать тарифы ниже уровня, имеющегося сейчас.

"Учитывая, что норматив накопления ТКО - это необходимый компонент размера оплаты за тариф, мы не разделяем мнения, что после уточнения норматива (тарифы - ИФ) полезут вверх. Мы все-таки исходим из того, что сначала нормативы были установлены в ряде случаев завышенными, и после анализа того, как эти нормативы формируются, мы в конце года будем надеяться, что региональные операторы совместно с публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) придут к наиболее эффективным показателям, которые могут быть меньше", - сказал Храмов.

Он добавил, что объективность формирования нормативов накопления будет определена в течение первого квартала 2020 года.

Глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев в свою очередь отметил, что рабочая версия нормативов накопления ТКО появится до конца текущего года. "Почему в этом отношении такое продолжительное время понадобилось? Нормативы накопления рассчитывались в большинстве случаев расчетным путем - была в этом отношении методика, по которой регионы устанавливали норматив. Норматив накопления является одним из наиболее часто видоизменяемых параметров. Если тариф, например, устанавливается на год и не может быть изменён, то норматив накопления - может", - пояснил Буцаев.

Он также подчеркнул, что норматив накопления не был проверен исходя из сезонности образования отходов: "До конца года мы вместе с регионами проверим фактическое накопление по всем четырём сезонам. Это позволит норматив накопления в виде определённого справочника сделать наиболее полноценным".

По словам Буцаева, федеральная территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами также появится к концу года: "К 1 ноября были рассмотрены все территориальные схемы 85 субъектов. По всем, к сожалению, были выданы замечания. Составлена "дорожная карта" устранения этих замечаний. К концу текущего года с опережением на квартал намереваемся сделать рабочую версию федеральной территориальной схемы, чтобы запустить её в публичное обсуждение. Она будет состоять из региональных схем, поэтому регионы должны оперативно сделать поправки в свои схемы", - сказал он. Буцаев добавил, что федеральная территориальная схема включит в себя все объекты отходообразования, обработки и утилизации ТКО.

В ходе заседания в Госдуме также активно обсуждался вопрос установления в качестве отчетной единицы определения норматива "число проживающих лиц", а не "площадь жилых помещений". "И это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди. Но в ряде случаев мы должны учитывать какие-то социальные аспекты. Поэтому субъекты, наверное, сами должны здесь определять - в каком случае цена будет по метрам, а в каком случае - по числу людей", - высказал мнение Храмов.

По его словам, в настоящее время 66 субъектов федерации смогли полноценно перейти на новую систему обращения с ТКО. В зоне риска остаются 8 субъектов, которым нужно перейти на новую систему до конца текущего года, с ним ведется работа практически в ручном режиме.

"Что касается собираемости - этот показатель с уровня 30% идет нарастающим итогом, и в данный момент этот показатель удвоился. То есть, количество денег, идущих на реформу, увеличивается. Средняя стоимость коммунальной услуги в настоящий момент в обращении с ТКО с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, исходя из утвержденного тарифа, по стране составляет 90 рублей 20 копеек", - сказал он.

Глава РОЭ Буцаев добавил, что работа по инвентаризации технологий утилизации отходов на данный момент завершена почти на 70%, полностью она будет завершена также до конца года. "Таким образом, до конца года появится библиотека наилучших доступных технологий, где по критериям эффективности достижения федерального проекта и экономических показателей будет сведён перечень технологий, который станет предметом господдержки", - сказал Буцаев.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 г. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта "Экология", инициированного майским указом президента России. Цель реформы - сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Главным нововведением стало создание института региональных операторов - коммерческих компаний, которые отвечают за сбор, сортировку, переработку и утилизацию отходов.