Шестилетняя девочка пропала на севере Крыма

13.11.19 16:23

© РИА Новости. Вадим Жернов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Крымские полицейские разыскивают шестилетнюю девочку, которая накануне пропала на севере полуострова, сообщается в среду на сайте МВД по республике.

"12 ноября (...) ушла из дома, расположенного в селе Кропоткино Раздольненского района, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась", - отмечается в сообщении.

Как указано в приметах для поиска, ребенок 2013 года рождения ростом 100-110 см был одет в болоньевую куртку и ботинки розового цвета.