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13.11.19 16:28
Автомобилисты смогут предъявить полицейским ОСАГО в электронном виде
С проектом документа ознакомился корреспондент "Интерфакса".
"Проект документа согласован и будет подписан в ближайшее время", - сообщил "Интерфаксу" источник в одном из профильных ведомств, участвовавших в разработке.
Согласно материалам проекта, водитель должен предоставлять по требованию сотрудников полиции для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
"В случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, представлять его в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе", - говорится в материалах проекта.
При этом проверка полицейскими факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за забытый дома полис ОСАГО в 2019 году составляет 500 рублей, полное отсутствие или истечение срока годности полиса наказывается штрафом в 800 рублей.
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