Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

13.11.19 16:30

© РИА Новости. Сергей Гунеев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о признании 31 декабря выходным днем в этом году неуместна.

"Вы знаете, здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, какова его позиция относительно возможности перенести один из выходных с январских праздников на 31 декабря, чтобы россияне смогли подготовиться к встрече нового года.

"Здесь нет предмета дискуссии", - добавил Песков.

Он напомнил, что ежегодно выходные дни перераспределяются по-разному. В результате иногда январские каникулы получаются длиннее, иногда короче.