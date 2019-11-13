Авиакомпания "Азимут" с 28 декабря откроет рейсы из Ростова-на-Дону в Челябинск

13.11.19 16:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Азимут" с 28 декабря начнет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Челябинск, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Вылет 28 декабря из Ростова-на-Дону запланирован в 22:50, вылет в обратном направлении - 29 декабря в 04:45.

Со 2 января рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 01:00, прибытие в Челябинск в 06:00. Вылет в обратном направлении в 06:55, прибытие в Ростов-на-Дону в 07:40 (местное время для каждого аэропорта).

В настоящее время прямое авиасообщение между городами отсутствует.

"Азимут" - региональный авиаперевозчик, базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. По итогам 2019 года "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".