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13.11.19 16:50
Власти Челябинской области после ряда конфликтов с медиками проведут полный зарплатный аудит в отрасли
"Наша задача до конца года провести аудит по заработной плате по каждой организации, чтобы понять, где требования выполняется, а где есть лукавство и недоработка главных врачей или недофинансирование ФОМСА. И уже на следующий год мы должны выйти на плановое финансирование, которое бы не приводило к возмущению врачей и стабилизировало кадровую ситуацию в системе здравоохранения", - сказала Гехт.
Она также отметила, что объем зарплаты зависит от количества отработанных за месяц часов и может сильно отличаться у работников одного и того же учреждения.
"Сейчас при Минтруда России создана рабочая группа по нормированию труда медработников. Может быть это будет правильная история, когда будут доведены объемы рабочего времени для оклада, его величина на разных должностях. Такая унификация со стороны федерального центра, с моей точки зрения, сможет исключить конфликты и недоразумения в коллективах", - считает первый вице-губернатор.
При этом она выразила мнение, что многие конфликты возникают из-за отсутствия коммуникации главного врача с работниками.
"Главный врач должен сделать прозрачной систему начисления стимулирующих выплат. Во всех территориях, где уже возникали конфликты из-за уровня зарплаты, мы столкнулись с тем, что люди не понимают, как формируются стимулирующие выплаты. А это до 37% заработной платы", - пояснила Гехт.
Она также уточнила, что объем стимулирующих выплат назначается, исходя из финансового состояния организации.
"Например, в Магнитогорске (где сотрудники станции скорой помощи публично возмущались низкими зарплатами - ИФ) главврач перестраховался. Хотя при разборе ситуации с областным Минздравом он сам сказал, что на счете достаточно денег, их хватает на увеличение выплат с 20 до 50%. Сейчас это решение принято, и люди удовлетворены, конфликт исчерпан. Я уже дала распоряжение, чтобы также увеличили выплаты и в Златоусте", - отметила Гехт.
Она также добавила, что на консерватизм врачей влияет привычка к оценке их работы через показатели положительной финансовой отчетности.
"Раньше главным показателем эффективности работы главврача было отсутствие кредиторской задолженности. Поэтому они привыкли, что на всякий случай должен быть остаток на счете. Сегодня мы говорим, что главный KРI - качество и доступность медицинской услуги, укомплектованность кадрами, отсутствие конфликтов. Люди еще не успели перестроиться (на новые требования)", - сказала чиновница.
"Десять лет им говорили, выписывайте по минимуму, денег нет, а сейчас говорят, выписывайте, возможности есть, и тут начинаются пробуксовки. Но я надеюсь, что нам удастся с этим справиться в ближайшее время", - резюмировала чиновница.
Ранее сообщалось, что сотрудники магнитогорской стации скорой помощи на минувшей неделе разместили в интернете коллективное письмо, где высказали свои требования о повышении оплаты труда и улучшения условий труда.
В город выезжала комиссии регионального Минздрава во главе с министром Семеновым. Принято решение о повышении ночных доплат с 20 до 50%.
Ранее аналогичные конфликты возникали еще в ряде медучреждений области.
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