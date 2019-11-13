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13.11.19 16:55
Число пострадавших от гололеда жителей Прикамья превысило 1,2 тыс. человек
"За 12 ноября в медицинские организации поступило 593 обращения от пострадавших", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевого Минздрава в среду.
Кроме того, по словам собеседника, в минувший вторник произошло семь дорожных аварий с шестью пострадавшими.
Как сообщалось, в понедельник в медицинские организации поступило 636 пострадавших, произошло 14 ДТП.
Таким образом, за первые два дня текущей недели из-за гололеда в регионе пострадали не менее 1 тыс. 229 человек. У людей диагностируются переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и сильные ушибы.
С начала недели в Пермском крае несколько раз прошел ледяной дождь. На тротуарах и автодорогах - сильный гололед, коммунальные службы пытаются привести улицы в порядок. Сложные метеоусловия, как ожидается, продлятся до конца недели.
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