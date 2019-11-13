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13.11.19 17:09
Учреждения первичной медпомощи появятся к 2021 году на всей территории Воронежской области
В ходе выездного заседания комитета по охране здоровья, которое прошло на территории Новоусманского муниципального района, Нетесов отметил, что на территории области не должно остаться населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи.
"Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель по достижению средней продолжительности жизни в стране свыше 80 лет к 2030 году. Большой вклад в осуществление этой задачи приходится именно на специалистов первичной медико-санитарной помощи. К 2021 году вся территория региона должна быть охвачена первичной медпомощью: фельдшерско-акушерские пункты, сельские амбулатории или мобильные медицинские комплексы должны появиться во всех населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2 тысяч человек", - сказал он.
В свою очередь заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Наталья Нехаенко сообщила, что за основу новой современной модели первичной медико-санитарной помощи предложено взять проект "Бережливая поликлиника".
Предполагается, что оптимизация коснется работы регистратуры, участковой службы, будет улучшено обслуживание пациентов на дому, а за счет информатизации службы число личных обращений в регистратуру сократится более чем в три раза, сказала она.
В ходе выездного заседания было отмечено, что в ближайшие годы в Воронежской области появятся восемь мобильных комплексов, один передвижной комплекс для детей, пять мобильных флюорографов, 24 передвижных ФАПа.
Новая модель первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться на базе 77 подразделений в Воронеже и 128 - в районах области.
Как сообщил председатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья Иван Мошуров, большое значение в осуществлении задачи по снижению смертности населения имеет региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".
В области планируется открытие семь центров амбулаторной онкопомощи на базе многопрофильных крупных медицинских организаций. Первичные онкологические отделения с дневным стационаром будут обсуживать территории с численностью населения от 50 тыс. человек.
По итогам выездного заседания парламентарии заявили о необходимости внести изменения в порядок целевого набора студентов медицинских вузов и колледжей в пользу развития сельской медицины.
Для разработки этой законодательной инициативы решено создать рабочую группу из депутатов, представителей профильных департаментов правительства региона, специалистов медицинского сообщества и высшей школы Воронежской области.
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