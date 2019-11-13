СПбГУ уволил историка Соколова "за аморальный проступок"

13.11.19 17:20

© РИА Новости. Александр Гальперин

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, за совершением аморального проступка.

"Он уволен в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы - ИФ) приказом от 11 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза в среду.

Ранее вуз сообщил, что увольняет Соколова. "В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие", - заявили "Интерфаксу" в СПбГУ в понедельник.

В понедельник же суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова на два месяца по делу об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Ему предъявлено обвинение. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.