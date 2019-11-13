|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.11.19 17:34
Система превентивного предупреждения об угрозах нацбезопасности создана в России
Там отметили, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии Совета по проблемам стратегического планирования, где были рассмотрены меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности.
"Отмечено, что в стране создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Там пояснили, что такой мониторинг необходим для оперативной выработки решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки.
В то же время на заседании была отмечена необходимость совершенствования методик оценки состояния национальной безопасности, а также организации мониторинга на уровне федеральных округов.
"Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны", - заявляют в Совете безопасности.
По сообщению пресс-службы, члены комиссии обсудили вопросы моделирования развития кризисных ситуаций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.
"Эксперты Совета безопасности считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования", - говорится в сообщении.
В Совбезе отметили, что средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным данным, должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране. Она позволит объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, в том числе те, развитие которых предусматривается в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
В заседании межведомственной комиссии приняли участие представители аппарата Совета безопасности РФ, МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, МЧС, Росгвардии, ФСО, Минюста, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Российской академии наук, Счетной палаты, а также заместители полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket