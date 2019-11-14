|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.11.19 06:17
"Аэрофлот" начал продажу билетов по плоским тарифам на рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск на 2020 г
По ее данным, стоимость билета составляет 15 тыс. 660 рублей в одну сторону и 26 тыс. 100 рублей - туда и обратно.
"12 ноября мы завершили процедуру конкурсного отбора авиаперевозчиков, победителем которого стал "Аэрофлот" (конкурс на предоставление субсидии - ИФ). В среду компания провела технические работы на сайте, и билеты поступили в продажу", - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуарда Ри.
Пресс-служба напоминает, что сохраняется также ежедневный рейс из Южно-Сахалинска в Москву и обратно, который выполняет авиакомпания "Россия" ("дочка" Аэрофлота). Стоимость билетов на эти рейсы составляет 13 тыс. 770 рублей в одну сторону, 22 тыс. 950 рублей - в обе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket