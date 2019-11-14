"Аэрофлот" начал продажу билетов по плоским тарифам на рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск на 2020 г

14.11.19 06:17

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Сахалинской области и "Аэрофлот" подписали соглашение о предоставлении субсидий на авиаперевозки по маршруту Москва - Южно-Сахалинск - Москва, билеты по "плоским" тарифам на 2020 год появились в продаже в среду, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

По ее данным, стоимость билета составляет 15 тыс. 660 рублей в одну сторону и 26 тыс. 100 рублей - туда и обратно.

"12 ноября мы завершили процедуру конкурсного отбора авиаперевозчиков, победителем которого стал "Аэрофлот" (конкурс на предоставление субсидии - ИФ). В среду компания провела технические работы на сайте, и билеты поступили в продажу", - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуарда Ри.

Пресс-служба напоминает, что сохраняется также ежедневный рейс из Южно-Сахалинска в Москву и обратно, который выполняет авиакомпания "Россия" ("дочка" Аэрофлота). Стоимость билетов на эти рейсы составляет 13 тыс. 770 рублей в одну сторону, 22 тыс. 950 рублей - в обе.