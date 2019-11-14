Шесть человек погибли на трассе в Забайкалье из-за столкновения трех автомобилей

14.11.19 06:19

© РИА Новости. Владимир Смирнов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием трех автомобилей на федеральной трассе Чита - Забайкальск в Забайкальском крае привела к гибели шести человек, еще трое получили травмы.

"На федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 км от поселка Агинское водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой автомашиной. От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал ЗИЛ-130", - сообщила в четверг начальник пресс-службы регионального Управления МВД Лариса Иванова.

По ее словам, в результате аварии погибли шесть человек, трое пострадали. Детей среди погибших и пострадавших нет.