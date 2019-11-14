Рыболовецкую шхуну выбросило на берег на Южных Курилах во время циклона

14.11.19 06:30

© РИА Новости. Радик Амиров

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Рыболовецкую шхуну "Ивае Мару" выбросило на берег в акватории Южно-Курильска (о. Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) утром в четверг, никто не пострадал, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"В четверг в 07:20 местного времени при сильных порывах ветра сорвало с якоря судно "Ивае Мару" и выбросило на берег. Судно сейчас сидит на песке. Никто не пострадал, экипаж высадился на берег. Угрозы окружающей среде нет", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня в 16:00 местного времени во время морского прилива экипаж попробует самостоятельно снять шхуну с мели. Судно "Ивае Мару" принадлежит курильской компании.

Как сообщалось, Сахалинская область в ночь на четверг оказалась под влиянием очередного цикл