Офицеры РФ и Индии утвердили сценарий действий совместной группировки войск на учении "Индра - 2019"

14.11.19 06:34

© РИА Новости. Евгений Одиноков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Переговоры, касающиеся подготовки совместного российско-индийских военных учений "Индра", завершились в Дели, сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Офицеры ВВО участвовали в заключительных переговорах по планированию учения "Индра".

"В ходе рабочих встреч с представителями Вооруженных Сил Индии офицеры утвердили сценарий практических действий совместной группировки войск, состав сил и средств, порядок содержания авиатехники ВВО на военных аэродромах на территории Индии, а также район проведения морской части учения", - говорится в сообщении.

Планируется, что от российской стороны в учении участие примут два корабля, морской танкер, вертолет, два-три катера.