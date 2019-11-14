Тихоокеанский флот объявил повышенную штормовую готовность

14.11.19 06:39

© РИА Новости. Олег Смереченский

14 ноября. Interfax-Russia.ru - На Тихоокеанском флоте (ТОФ) введена повышенная штормовая готовность в связи с понижением температуры, сильным ветром и трехметровыми волнами в акваториях Дальнего Востока.

"На Тихоокеанском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность", - сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.

Самолеты и вертолеты морской авиации используются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, вернулись в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

В пунктах базирования сил ТОФ приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность, говорится в сообщении.

Режим введен из-за понижения температуры воздуха, сильного ветра в порывах до 25 метров в секунду и трехметровых волн в местах дислокации сил Тихоокеанского флота. Ухудшение погоды отмечается во Владивостоке и акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза, а также в южной и центральной части Курильских островов.