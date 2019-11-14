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14.11.19 08:53
Два человека погибли и трое пострадали при стрельбе в колледже в Приамурье
"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение о стрельбе поступило от молодого человека, который подошел к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко - Красноармейской.
"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - отметили в УМВД.
Уже известно, что 19-летний студент действовал в одиночку и стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские не пострадали.
Молодым людям, получившим ранения, оказывается медицинская помощь.
В Минздраве области агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что один из пострадавших подростков находится в тяжелом состоянии.
"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное", - сказал собеседник агентства.
В Минздраве отметили, что медики обоих учреждений оказывают всю необходимую помощь.
"Проведен комплекс диагностических мероприятий всем троим пострадавшим. В данный момент в Амурской областной детской клинической больнице 17-летний пациент в тяжелом состоянии прооперирован, находится в реанимации. Второй пострадавший, тоже 17 лет - в состоянии средней тяжести в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы", - уточнили в министерстве образования области.
Отмечается, что врачи Амурской областной детской клинической больницы принимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. Еще одному 20-летнему пострадавшему проводится операция в Благовещенской городской клинической больнице.
Следственными органами СК РФ по Амурской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).
"В настоящее время следователи продолжают проводить комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа", - уточняется в сообщении.
Предварительно причиной случившегося мог стать конфликт между сверстниками. При этом студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства охарактеризовали устроившего стрельбу молодого человека как спокойного неконфликтного человека.
"Он был тихий, спокойный парень, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. учился на четвертом курсе. Никто его не трогал, абсолютно никто", - рассказал один из студентов колледжа на видеозаписи, распространенной в интернете.
По словам другого студента, парень, устроивший стрельбу, "был добрый, занимался спортом".
Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в колледже.
"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", - написал глава региона в инстаграм.
К расследованию обстоятельств стрельбы в колледже в Приамурье подключатся следователи из Москвы, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
"Для оказания практической помощи в расследовании преступления, произошедшего в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и содействия в сборе доказательств по уголовному делу и установлении истины (глава СК - ИФ) Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.
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