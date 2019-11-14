Автобусное пассажирское сообщение приостановят на Сахалине из-за циклона

14.11.19 06:54

© РИА Новости. Руслан Кривобок

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение междугородних автобусов будет закрыто в четверг во второй половине дня на Сахалине в связи с ухудшение погоды, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 местного времени 14 ноября будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск и в обратных направлениях", - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено до улучшения погоды и создания условий для безопасного движения транспорта, отмечает пресс-служба.

Водителей просят воздержаться от поездок в указанных направлениях до улучшения погодных условий.

Пресс-служба ГУ МЧС региона просит граждан, которые планировали перемещаться на междугородних автобусах, воспользоваться услугами железной дороги. Как сообщалось, Сахалинская область в ночь на четверг оказалась под влиянием циклона, который принёс в регион дожди со снегом. Закрыта паромная переправа между Сахалином и материком, отменен рейс грузопассажирского судна "Игорь Фархутдинов" на Курилы.