Число жертв аварии с участием трех автомобилей в Забайкалье увеличилось до семи

14.11.19 07:07

© РИА Новости. Андрей Стенин

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Один из трех пострадавших в дорожной аварии на трассе в Забайкалье с участием трех автомобилей скончался, за двумя пострадавшими из Читы вылетел борт санавиации, сообщили в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном Минздраве.

"Один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Буквально несколько минут в Агинское вылетел борт санавиации, специалисты на месте оценят состояние пострадавших, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении", - сообщил собеседник агентства.

В Минздраве отметили, что в составе комплексной бригады специалистов краевого центра медицины катастроф нейрохирург, два хирурга, травматолог, анестезиолог-реаниматолог, операционная сестра и медицинская сестра - анестезиста. Им также предстоит оказать помощь пострадавшим в другой аварии, которая произошла накануне и унесла жизни четырех человек, еще трое получили травмы.

"Они окажут необходимую помощь коллегам из Агинской окружной больницы, где в настоящее время находятся пятеро пострадавших в результате двух дорожно-транспортных происшествий с одиннадцатью погибшими. На месте будет решаться вопрос о необходимости транспортировки тяжелых пациентов в стационар краевого центра", - пояснили в Минздраве.

Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам в больницу направлен психолог.