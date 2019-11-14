ТУСУР планирует в сентябре открыть программу двойных дипломов с французским университетом Савойя-Монблан

14.11.19 07:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) презентовал в Париже образовательные программы для иностранных абитуриентов и провел ряд встреч с представителями университетов Франции, сообщает в четверг пресс-служба вуза.

"C университетом Савойя-Монблан прорабатывается программа двойных дипломов по мехатронике и робототехнике, открытие которой планируется в сентябре следующего года, также в настоящее время готовится заявка на участие в мегагранте в области микроэлектроники вместе с Национальной политехнической школой Бордо", - уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Кроме того, ТУСУР прорабатывает создание новых направлений программ академической мобильности с Международной школой наук в области обработки информации (EISTI).

К настоящему моменту ТУСУР уже реализует ряд программ двойных дипломов: "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" с Лиможским университетом, аналогичную - с Политехнической школой города Нанта, а также программу по микроэлектронике с Политехническим институтом города Бордо, говорится в сообщении.