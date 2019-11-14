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14.11.19 07:29
ТУСУР планирует в сентябре открыть программу двойных дипломов с французским университетом Савойя-Монблан
"C университетом Савойя-Монблан прорабатывается программа двойных дипломов по мехатронике и робототехнике, открытие которой планируется в сентябре следующего года, также в настоящее время готовится заявка на участие в мегагранте в области микроэлектроники вместе с Национальной политехнической школой Бордо", - уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.
Кроме того, ТУСУР прорабатывает создание новых направлений программ академической мобильности с Международной школой наук в области обработки информации (EISTI).
К настоящему моменту ТУСУР уже реализует ряд программ двойных дипломов: "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" с Лиможским университетом, аналогичную - с Политехнической школой города Нанта, а также программу по микроэлектронике с Политехническим институтом города Бордо, говорится в сообщении.
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