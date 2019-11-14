Обманутых дольщиков из Томска заселят в другой достраиваемый проблемный дом

14.11.19 07:36

© РИА Новости.Евгений Биятов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Многоквартирный дом в Томске по улице Нефтяной, 15, который является долгостроем, сдадут в эксплуатацию в конце ноября, туда переселят дольщиков соседних проблемных домов, сообщает пресс-служба администрации Томской области в четверг.

"В 2019 году планируется сдать первую очередь дома по Нефтяной, 15, куда заедет часть дольщиков с улицы Мокрушина, 9, и Нефтяной, 5. Принято решение о введении объекта в эксплуатацию до конца ноября", - говорится в пресс-релизе.

Объект уже полностью возвели и подключили к инженерным сетям, а также установили лифты и опломбировали счетчики. Весной планируется благоустроить прилегающую территорию, а затем построить подъездные пути.

В результате возведения первой очереди объекта квартиры получат свыше 170 дольщиков. Вторую очередь объекта планируется построить до конца 2021 года.

В 2019 году в Томске ключи от новых квартир уже получили дольщики проблемного дома по улице Кедровой, 34. В активной фазе работы по достройке домов по улице Большой Подгорной, 46 и переулку Нижнему, 47.

Полностью решить вопрос с проблемными долгостроями Томской области планируется до конца 2021 года.