Дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в колледже Благовещенска

14.11.19 07:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Следствие возбудило уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений), сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

Отмечается, что в результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу. После этого злоумышленник покончил с собой.