Включение вторичного жилья в льготную ипотеку ускорит реализацию проекта на Колыме

14.11.19 08:31

© РИА Новости. Нина Зотина

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Распространение льготной "дальневосточной" ипотеки на вторичное жилье, предложенное Общественной палатой Магаданской области, поможет успешнее реализовывать эту программу на Колыме, где нет первичного жилья, считают в правительстве региона.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке. Проект передан на согласование в правительство России.

"Данная мера (включение вторичного жилья в программу - ИФ) позволит начать реализовывать свои права участникам проекта "Дальневосточная ипотека" сразу после принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих программу, поскольку на территории региона отсутствует жилье на первичном рынке", - говорится в ответе областных властей на инициативу общественников. Документ размещен на сайте Общественной палаты региона.

Отмечается, что внесение этих изменений в проект постановления о правилах выдачи дальневосточной ипотеки позволит в отдельных регионах Дальнего Востока, в том числе Магаданской области, покупать жилье не только на первичном рынке, но и на вторичном.

Как сообщалось, ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". Планируется, что программа стартует в 2019 году.

Ряд банков уже объявил о готовности участвовать в этой программе.