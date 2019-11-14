Мэр Новосибирска обещает сохранить театр Афанасьева

14.11.19 08:58

Фото афиши спектакля с сайта Новосибирского городского драматического театра (театра Афанасьева)

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявляет, что Новосибирскому городскому драматическому театру (театру Афанасьева), художественный руководитель которого Сергей Афанасьев подал в отставку, будет сохранен и ему будет найдена другая площадка.

"Есть такие альтернативные варианты. Театр, муниципальный коллектив будет сохранен", - сказал он журналистам в четверг.

Он также отметил, что для мэрии оказалось неожиданностью решение собственника здания, где муниципалитет арендует помещения для театра, использовать часть здания по-другому и не пролонгировать договор аренды.

Также, по его словам, продолжаются переговоры о начале реконструкции бывшего кинотеатра "Пионер", куда должен переехать театр, ранее 2022 года.

Как сообщалось, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин обратился к новосибирскому губернатору Андрею Травникову по поводу ситуации с театром Афанасьева, назвав отношение мэрии Новосибирска к театру Афанасьева, учредителем которого является муниципалитет, "небрежным, можно даже сказать, варварским".

Основатель и художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев 11 ноября написал заявление об отставке.

На следующий день он заявил журналистам, что в сложившейся ситуации "не нашел никакого другого решения, кроме как подать в отставку".

Он отметил, что более 30 лет театр не имеет собственного помещения, на балансе театра четвертый год стоит кинотеатр "Пионер", однако реконструкция этого здания, которая должна была начаться летом 2019 года, перенесена на 2022-2023 годы.

Последним толчком к отставке стал отказ владельца помещений, где в настоящее время расположен театр, продлевать аренду помещений на первом этаже здания - около 30 кв. м, где находится фойе и гардероб, сообщил он.

Основная часть театра находится в подвале жилого дома, его площадь составляет около 600 кв. метров, срок аренды всех помещений истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее министерство культуры РФ заявляло, что берет на себя обязательство финансировать реконструкцию кинотеатра "Пионер" на паритетных началах с властями Новосибирской области, которая оценивается в 432-450 млн рублей, отметил он, добавив, что театр четвертый год вынужден оплачивать коммунальные расходы здания "Пионера" - по 100-150 тыс. рублей в месяц.

В результате возможностей для работы театра больше нет, заявил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени разработан проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Пионер", которое будет предоставлено театру, проект прошел все согласования и экспертизы.

Новосибирский городской драматический театр под руководством Афанасьева создан в 1988 году, за время своего существования неоднократно менял названия и площадки, в настоящее время располагается в подвале жилого дома в центре Новосибирска.