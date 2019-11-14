Сотрудничество в Арктике станет темой международной сессии в Мурманске

14.11.19 09:09

© РИА Новости. Вера Костамо

14 ноября. Interfax-Russia.ru - II международная сессия "Сотрудничество в Арктике" состоится в Мурманске в четверг, сообщает пресс-служба правительства Заполярья.

В центре внимания участников конференции перспективные направления международного сотрудничества в Арктике и сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР), инвестиционная привлекательность арктических территорий, запуск крупных проектов в экстремальных климатических условиях, проблема оттока населения. Кроме того, эксперты обсудят трансграничные практики БЕАР и тиражирование успешного опыта.

Участниками панельной дискуссии под модерацией главы международного Баренцева секретариата Томаса Халлберга станут эксперты из России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады. В частности, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сенатор Константин Долгов, статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, генконсул Швеции в Санкт-Петербурге Ева Сундквис, генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, временный поверенный в делах Канады в РФ Стефан Жобен, глава норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал и другие.

Международную сессию "Сотрудничество в Арктике" проводит минэкономразвития Мурманской области при поддержке МИД России.