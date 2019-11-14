Траур объявлен в пятницу в Забайкалье из-за гибели 11 человек в двух ДТП

14.11.19 09:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Забайкальского края объявили 15 ноября траурным днем после гибели 11 человек в двух ДТП в Агинском бурятском округе, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования семьям погибших в двух крупных авариях в Агинском бурятском округе. 15 ноября объявлено в регионе днём траура", - говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения региона, в двух дорожно-транспортных происшествиях в Агинском бурятском округе за последние сутки погибли 11 человек, 5 человек травмированы и госпитализированы в Агинскую окружную больницу.

Сообщается, что на месте работают главный хирург края Сергей Мясников, заместитель министра здравоохранения региона Юлия Зверочкина, бригада специалистов краевого центра медицины катастроф. Они оказывают необходимую помощь коллегам из Агинской окружной больницы, решается вопрос о необходимости транспортировки тяжелых пациентов в стационар краевого центра. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам в больницу направлен психолог.

"Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Еще раз обращаю внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения "- сказал Осипов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в четверг утром на федеральной автодороге Чита-Забайкальск в 60 км от поселка Агинское водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой автомашиной Shacman. От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал ЗИЛ-130. На месте погибли шесть человек, трое получили травмы. Впоследствии один из пострадавших скончался.

Еще одно ДТП произошло 13 ноября около 23:00 по местному времени на трассе Агинск-Дульдурга, в километре от поселка Агинское. По предварительным данным, 47-летний водитель джипа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли водитель легковушки и три пассажира. Еще три человека пострадали.