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В Петербурге открывается VIII Международный культурный форум

© РИА Новости. Алексей Даничев
14 ноября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в четверг открывается VIII Международный культурный форум, сообщает пресс-служба мероприятия.

Участниками восьмого культурного форума станут кинорежиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук; пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет; театральные режиссеры Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Валерий Фокин, Константин Богомолов; писатели Дмитрий Быков и Павел Басинский; звезды джазовой музыки Тиль Брённер и Игорь Бутман.

Российский фигурист Илья Авербух выступит не только спикером, но и режиссером-постановщиком церемонии гала-открытия форума, которое в этом году посвящено закрытию Театральной олимпиады 2019.

"В программу форума впервые войдут треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый из треков посвящен задаче или проблеме, которая актуальна в разных областях культуры в России и других странах мира. В 2019 году темами треков станут "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей", - говорится в сообщении.

Китайская Народная Республика (КНР) примет участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в почетном статусе "Страна-гость". В 2019 году Россия и КНР отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В честь этого юбилея оркестры народных инструментов Санкт-Петербургской и Харбинской консерваторий сыграют совместный концерт "От берегов Сунгари до берегов Невы...".

Выставка "Современное искусство Китая. От поколения к поколению" познакомит российскую публику с творчеством ведущих китайских художников последних десятилетий.

Деловая площадка культурного форума в этом году станет юбилейной - она пройдет уже в пятый раз. Основные темы: "Стратегии фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов", "Реализация национального проекта по культуре за счет созданной спортивной инфраструктуры в регионах страны", "Искусство продюсирования в России и за рубежом".

На Деловой площадке состоится торжественная церемония вручения премии Всероссийской акции "Меценат года". В 2019 году премия меняет формат - теперь она присуждается в номинациях "Меценат года", "Прорыв года" и "Особый вклад в развитие российской культуры".

Специальный проект форума - Открытый лекторий "Культура 2.0" - в 2019 году расширил свои границы и вышел в регионы России. Выездные сессии Открытого лектория проходят в Екатеринбурге, Калининграде, Мурманске, Самаре, Ульяновске, Ярославле. Программа Открытого лектория "Культура 2.0" на форуме фокусирует внимание на том, как новые технологии - от нейронных сетей до иммерсивных практик - расширяют творческие возможности человека.

Развитие отечественной театральной индустрии и международного театрального сотрудничества станет одной из ключевых тем форума. Работу секции "Театр" откроет пленарное заседание "Культурные мосты в театральном мире: Театральный процесс в интеркультурном аспекте" с участием ведущих театральных деятелей России и мира.

Фестивальная программа в этом году объединена темой диалога разных культур, авторов и исполнительских школ. В Петербурге впервые пройдут гастроли Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Труппа Академии сыграет спектакли "Метаморфозы-2: Жены артистов" и "Метаморфозы-3: Враги", в которых переплетаются произведения Антона Чехова и Ивана Бунина.

Государственный академический русский оркестр имени Андреева и Шанхайский национальный оркестр представят программу, объединяющую традиционную и современную музыку Китая. Китайский государственный драматический театр покажет постановку "Принц Ланьлина". В Александринском театре состоится спектакль Тадаси Судзуки "Сирано де Бержерак", посвященный глубинным связям французской и японской культур.

В рамках форума в третий раз пройдет Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB). Стратегическим партнером JAB в 2019 году станет главная европейская организация в области джазовой и импровизационной музыки Europe Jazz Network. Хэдлайнеры форум-феста Тиль Брённер и Игорь Бутман выйдут на сцену на гала-концерте Jazz Across Borders.

Основной площадкой форума вновь станет Главный штаб Эрмитажа. Деловая площадка развернет свою работу в Российском этнографическом музее, Открытый лекторий "Культура 2.0" - в Центральном выставочном зале "Манеж". Мероприятия форума также примут Мариинский театр, Государственная академическая капелла, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича, Александринский театр.

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